Интеграция 1с с онлайн-сервисом

Есть онлайн-сервис b2b - управление спортивным клубом. Мы хотим выгружать из него данные в 1с.

В сервисе у нас есть заказы (бильярд и бар), производятся оплаты, есть склад. Задача - максимально синхронизировать все возможные данные.

Сервис создан на Laravel (php).