Интеграция 1с с онлайн-сервисом

1С-программированиеОткрытнет заявок5 просмотров
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Есть онлайн-сервис b2b - управление спортивным клубом. Мы хотим выгружать из него данные в 1с.

В сервисе у нас есть заказы (бильярд и бар), производятся оплаты, есть склад. Задача - максимально синхронизировать все возможные данные.

Сервис создан на Laravel (php).

21 день назад
Александр
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
80 отзывов(-1)
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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