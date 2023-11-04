Програмирование 1 С + интеграция с сайтом и crm

1С-программированиеОткрытнет заявокнет просмотров
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Добрый день , хотим пообщаться на счет 1C , нам нужно доработка существующей 1С и так же будет соединять ее с сайтом и CRM

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24 дня назад
Никита
Украина
24 дня в сервисе
Был
23 дня назад
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