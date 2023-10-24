Анализ данных

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Мы ищем Аналитика маркет-плейсов, который будет использовать нашу систему сбора данных и Excel таблицы для анализа и выбора наиболее подходящих товаров для продажи на маркет-плейсе. Необходимо посмотреть обучающее видео (бесплатно, доступ предоставляем) и выполнить подбор 10 самых подходящих товаров на основе проведенного анализа.
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