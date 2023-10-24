Анализ данных

Здравствуйте, Интернет-магазин на Magento 2.4.6, в нем есть такая функция по умолчанию, но она не работает. Требуется исправить эту ошибку, чтобы можно было устанавливать минимальное количество товаров в корзине. И пользователи не могли оформить ...