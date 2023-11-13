Собрать табличку в Excel по данным из Яндекс Вордстата - Копи/Паст

$12
Маркетинговый анализЗакрыт2 заявки8 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В Яндексе через сервис Вордстат (https://wordstat.yandex.ru/) собрать кол-во запросов по брендам в табличку Excel. Вбиваешь запрос, копируешь поочередно цифры по 2 месяцам и переносишь в табличку. Шаблон прикрепляю. Задачка займет часа 2. Напримемр, во время просмотра фильма) По ссылке также информация, как еще можно использовать этот ресурс https://practicum.yandex.ru/blog/statistika-zaprosov-yandex-wordstat/

14 дней назад
guest_1702047974222
14 дней в сервисе
Был
14 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям