Собрать табличку в Excel по данным из Яндекс Вордстата - Копи/Паст

В Яндексе через сервис Вордстат ( https://wordstat.yandex.ru/ ) собрать кол-во запросов по брендам в табличку Excel. Вбиваешь запрос, копируешь поочередно цифры по 2 месяцам и переносишь в табличку. Шаблон прикрепляю. Задачка займет часа 2. Напримемр, во время просмотра фильма) По ссылке также информация, как еще можно использовать этот ресурс https://practicum.yandex.ru/blog/statistika-zaprosov-yandex-wordstat/