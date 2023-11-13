Разработать маркетинговую стратегию для Telegram канала по дизайну

Всем привет! Есть телеграмм канал про продуктовый дизайн



Вводные: 10к подписчиков, охваты примерно 30% от аудитории, нет четкого контент плана. Хочется в ближайшие пол года сделать запуск курса



Что входит в стратегию: анализ ЦА, позиционирование канала, контент-план. Беру ребят даже с 1-2 кейсами



В отклике от вас приложить обязательно:



1. 2 гипотезы по развитию тг канала по дизайну (как небольшое тестовое)

2. Ваши кейсы

3. Контакт в ТГ