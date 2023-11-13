Разработать маркетинговую стратегию для Telegram канала по дизайну

$500
Маркетинговый анализОткрыт3 заявки12 просмотров
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Всем привет! Есть телеграмм канал про продуктовый дизайн

Вводные: 10к подписчиков, охваты примерно 30% от аудитории, нет четкого контент плана. Хочется в ближайшие пол года сделать запуск курса

Что входит в стратегию: анализ ЦА, позиционирование канала, контент-план. Беру ребят даже с 1-2 кейсами

В отклике от вас приложить обязательно:

1. 2 гипотезы по развитию тг канала по дизайну (как небольшое тестовое)
2. Ваши кейсы
3. Контакт в ТГ

20 дней назад
Данила
18 летРоссия
2 года в сервисе
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18 дней назад
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Владимир
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