Поиск подходящих каналов в соц. сетях

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Таргет ЦА: мужчины, 35-50 лет, с потенциальным бюджетом от 500 тыс долл. площадки: Ютуб, инстаграм, телеграмм.

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