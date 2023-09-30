Поиск подходящих каналов в соц. сетях

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Маркетинговый анализЗакрыт3 заявки12 просмотров
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Таргет ЦА: мужчины, 35-50 лет, с потенциальным бюджетом от 500 тыс долл. площадки: Ютуб, инстаграм, телеграмм.

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2 месяца назад
guest_1697702093473
ОАЭ
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад