Маркетинговое исследования рынка

Найти гидов ОАЭ и отправить им коммерческое предложение, заинтересовавшихся добавить в гугл таблицу.
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Мы в поиске Маркетолога для выполнения задачи по исследованию рынка для проекта bestkrill.com.ua (krillkultura.ua/en/)
Ниша - продажа крилевого жира.
Детали задания в прикрепленном файле.
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