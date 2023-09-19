Маркетинговое исследования рынка

$300
Маркетинговый анализЗакрыт2 заявки22 просмотра
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Мы в поиске Маркетолога для выполнения задачи по исследованию рынка для проекта bestkrill.com.ua (krillkultura.ua/en/)

Ниша - продажа крилевого жира.

Детали задания в прикрепленном файле.

2 месяца назад
guest_1697446206311
Украина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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