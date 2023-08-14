Маркетинговый анализ сайта

Есть сайт по доставке цветов в пределах одного города с конкурентным УТП, ценовой сегмент высокий



На данный момент у сайта есть рекламная кампания в яндекс бизнесе, но значительных результатов она не приносит (буквально 1-2 заявки за несколько месяцев, стоимость лида около 7-8 т. руб.)



Необходимо:

-Проанализировать путь клиента от первого захода на сайт и до момента покупки товара, соответственно, найти слабые стороны, где что-то нужно изменить

-Проанализировать существующую рекламную компанию и предложить своё видение, какая она должна быть, на каких ресурсах, будь то яндекс, вк или реклама блогеров не важно, главное, чтобы она конвертировалась в продажи



Месячный рекламный бюджет около 15-25 т.руб. для начала

Если необходимы доработки - буду подключать сторонних специалистов

Всегда на связи ватсап телеграм

Все необходимые доступы будут предоставлены