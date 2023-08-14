Поиск целевой аудитории для ЛБ

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Задание: Поиск целевой аудитории для моего креативного личного бренда
Описание задания:
Здравствуйте! Меня зовут Владислав, и я являюсь начинающим дизайнером одежды. Я ищу опытного маркетолога, который поможет мне определить и привлечь мою целевую аудиторию для эффективного продвижения моего личного бренда.
Задачи:
Анализ Целевой Аудитории: Помощь в определении конкретной целевой аудитории, включая их характеристики, интересы, потребности и привычки.
Разработка Стратегии: Разработка маркетинговой стратегии для привлечения и удержания целевой аудитории, включая выбор каналов продвижения и создание контента.
Исследование Конкурентов: Анализ конкурирующих брендов и их целевой аудитории для выявления уникальных возможностей.
Оценка Результатов: Установление ключевых показателей эффективности (KPI) и мониторинг результатов маркетинговых кампаний.
Требования:
Опыт работы в области маркетинга и SMM, предпочтительно с креативными личностями или брендами.
Знание инструментов аналитики и опыт анализа данных.
Способность к креативному мышлению и разработке нестандартных маркетинговых стратегий.
Готовность к сотрудничеству и обсуждению идей в команде.
Условия:
Долгосрочное сотрудничество возможно при успешном выполнении задач.
Если вы уверены, что можете помочь мне с определением целевой аудитории для моего личного бренда и разработкой эффективной маркетинговой стратегии, пожалуйста, отправьте свое портфолио и предложение. Буду рад узнать больше о вас и вашем опыте!
Благодарю за внимание и жду ваших предложений.
Цену предлагайте самостоятельно!
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