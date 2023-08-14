Поиск целевой аудитории для ЛБ

Маркетинговый анализЗакрыт2 заявки16 просмотров
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Задание: Поиск целевой аудитории для моего креативного личного бренда

Описание задания:

Здравствуйте! Меня зовут Владислав, и я являюсь начинающим дизайнером одежды. Я ищу опытного маркетолога, который поможет мне определить и привлечь мою целевую аудиторию для эффективного продвижения моего личного бренда.

Задачи:

  1. Анализ Целевой Аудитории: Помощь в определении конкретной целевой аудитории, включая их характеристики, интересы, потребности и привычки.

  2. Разработка Стратегии: Разработка маркетинговой стратегии для привлечения и удержания целевой аудитории, включая выбор каналов продвижения и создание контента.

  3. Исследование Конкурентов: Анализ конкурирующих брендов и их целевой аудитории для выявления уникальных возможностей.

  4. Оценка Результатов: Установление ключевых показателей эффективности (KPI) и мониторинг результатов маркетинговых кампаний.

Требования:

  • Опыт работы в области маркетинга и SMM, предпочтительно с креативными личностями или брендами.

  • Знание инструментов аналитики и опыт анализа данных.

  • Способность к креативному мышлению и разработке нестандартных маркетинговых стратегий.

  • Готовность к сотрудничеству и обсуждению идей в команде.

Условия:

  • Долгосрочное сотрудничество возможно при успешном выполнении задач.

Если вы уверены, что можете помочь мне с определением целевой аудитории для моего личного бренда и разработкой эффективной маркетинговой стратегии, пожалуйста, отправьте свое портфолио и предложение. Буду рад узнать больше о вас и вашем опыте!

Благодарю за внимание и жду ваших предложений.

Цену предлагайте самостоятельно!

4 месяца назад
vlad_syakov
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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