Поиск целевой аудитории для ЛБ

Задание: Поиск целевой аудитории для моего креативного личного бренда

Описание задания:

Здравствуйте! Меня зовут Владислав, и я являюсь начинающим дизайнером одежды. Я ищу опытного маркетолога, который поможет мне определить и привлечь мою целевую аудиторию для эффективного продвижения моего личного бренда.

Задачи:

Анализ Целевой Аудитории: Помощь в определении конкретной целевой аудитории, включая их характеристики, интересы, потребности и привычки. Разработка Стратегии: Разработка маркетинговой стратегии для привлечения и удержания целевой аудитории, включая выбор каналов продвижения и создание контента. Исследование Конкурентов: Анализ конкурирующих брендов и их целевой аудитории для выявления уникальных возможностей. Оценка Результатов: Установление ключевых показателей эффективности (KPI) и мониторинг результатов маркетинговых кампаний.

Требования:

Опыт работы в области маркетинга и SMM, предпочтительно с креативными личностями или брендами.

Знание инструментов аналитики и опыт анализа данных.

Способность к креативному мышлению и разработке нестандартных маркетинговых стратегий.

Готовность к сотрудничеству и обсуждению идей в команде.

Условия:

Долгосрочное сотрудничество возможно при успешном выполнении задач.

Если вы уверены, что можете помочь мне с определением целевой аудитории для моего личного бренда и разработкой эффективной маркетинговой стратегии, пожалуйста, отправьте свое портфолио и предложение. Буду рад узнать больше о вас и вашем опыте!

Благодарю за внимание и жду ваших предложений.



Цену предлагайте самостоятельно!