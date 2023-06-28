Провести анализ ЦА и конкурентов

Нужен маркетолог, который проведет и оформит красиво анализ целевой аудитории и конкурентов.



Конкуренты - сайт, реклама, офферы, сильные и слабые стороны.



Направление - механизированная стяжка полов и штукатурка стен.



Присылайте свою стоимость и отчеты по похожим работам (портфолио), чтобы мы понимали, как, примерно, это будет выглядеть.

Сроки 1-2 дня.



Такие работы +- нам нужны регулярно, поэтому, ищу того, с кем будет комфортно работать в перспективе.