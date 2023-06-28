Провести анализ ЦА и конкурентов

Необходим маркетолог/таркетолог/дизайнер, функции: 1. Исследовать аудиторию (богатые родители/экспаты) 2. Сделать креативы (2-4 шт) 3. Настроить ссылки для разных креативов/источников рекламы 4. Настроить рекламу в инстаграм/тикток/фейсбук (целевая аудитория - оаэ, русский язык, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен маркетолог, который проведет и оформит красиво анализ целевой аудитории и конкурентов.
Конкуренты - сайт, реклама, офферы, сильные и слабые стороны.
Направление - механизированная стяжка полов и штукатурка стен.
Присылайте свою стоимость и отчеты по похожим работам (портфолио), чтобы мы понимали, как, примерно, это будет выглядеть.
Сроки 1-2 дня.
Такие работы +- нам нужны регулярно, поэтому, ищу того, с кем будет комфортно работать в перспективе.
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