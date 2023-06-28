Провести анализ ЦА и конкурентов

$50
Маркетинговый анализЗакрыт2 заявки23 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен маркетолог, который проведет и оформит красиво анализ целевой аудитории и конкурентов.

Конкуренты - сайт, реклама, офферы, сильные и слабые стороны.

Направление - механизированная стяжка полов и штукатурка стен.

Присылайте свою стоимость и отчеты по похожим работам (портфолио), чтобы мы понимали, как, примерно, это будет выглядеть.

Сроки 1-2 дня.


Такие работы +- нам нужны регулярно, поэтому, ищу того, с кем будет комфортно работать в перспективе.

4 месяца назад
jmaz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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