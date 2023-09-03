Неодходим человек для продвижения внутри платформ пром и розетка. Внешнее продвижение не интересует так как существуют собственные сайты (интернет магазин, оф. сайт) ресурсы для продвижения https://rozetka.com.ua/seller/termogrin ...
Выяснить частоту запросов в поисковиках по нескольким темам
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Статистика, анализ больших данных, онлайн расчет статистики.
Как часто люди ищут онайлн сервисы для анализа своих данных. Вам необходимо самостоятельно подобрать подходящие запросы под этот смысл. Данные могут быть по статистике посещений, статистика покупок, кликов. Смысл сервиса в том, чтобы закинуть данные одним файлом и сразу получить какой то результат, без настроек.
Личный помощник, менеджер простых дел, оформление задач.
"личный помощник для одноразовых задач, достаточно простых. Главное чтобы процесс создания задачи был простым, т.е. личный контакт через любой мессенджер, и задачи в любом виде, хоть звонок, хоть текст, хоть голосовое сообщение. Задачи на уровне - забронировать билеты на траспорт, забронировать столик в кафе, написать продиктованный текст и создать задачу на веблансере или другой бирже, зайти на форум, посмотреть что-то и отписаться или спросить. Найти какое-нибудь видео и спросить о чем нибудь автора, написать email от имени заказчика. Быстренько глянуть информацию и выдать информацию по ней."
Необходимо подобрать под такой тип помощника необходимые запросы в поисковики и ключевые слова, проанализировать частоту подобных запросов.
Сделать анализ по нескольким поисковикам, запросы на русском языке. Проверить только русскоязычную аудиторию. Так же предоставить список топ 3-5 сайтов, которые оказываются подобные услуги.
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