Нужен человек для продвижения на проме и розетке

Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка4 просмотра
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Неодходим человек для продвижения внутри платформ пром и розетка. 

Внешнее продвижение не интересует так как существуют собственные сайты (интернет магазин, оф. сайт) 

ресурсы для продвижения 

https://rozetka.com.ua/seller/termogrin

https://solray.prom.ua/ua/

3 месяца назад
funtik007
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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