Нужен человек для продвижения на проме и розетке

Задача 1: Парсинг данных о компаниях и людей, занимающихся ремонтом и производством тентов для грузовиков, палаток и ПВХ в Польше. 1.1. Источник данных: Google. 1.2. Цель парсинга: Собрать информацию о компаниях, занимающихся ремонтом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Неодходим человек для продвижения внутри платформ пром и розетка.
Внешнее продвижение не интересует так как существуют собственные сайты (интернет магазин, оф. сайт)
ресурсы для продвижения
https://rozetka.com.ua/seller/termogrin
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