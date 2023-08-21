Продвижение мобильного приложения

Есть сайт по доставке цветов в пределах одного города с конкурентным УТП, ценовой сегмент высокий На данный момент у сайта есть рекламная кампания в яндекс бизнесе, но значительных результатов она не приносит (буквально 1-2 ...
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Мобильное приложение - социальная сеть. Нужно составить стратегию продвижения и ее реализовать. Задействовать максимально эффективные каналы
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