Продвижение мобильного приложения

$1000
Маркетинговый анализЗакрыт5 заявок22 просмотра
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Мобильное приложение - социальная сеть. Нужно составить стратегию продвижения и ее реализовать. Задействовать максимально эффективные каналы

3 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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