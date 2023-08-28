Парсинг по компаниям и людям в Польше

Задача 1: Парсинг данных о компаниях и людей, занимающихся ремонтом и производством тентов для грузовиков, палаток и ПВХ в Польше.

1.1. Источник данных: Google.

1.2. Цель парсинга: Собрать информацию о компаниях, занимающихся ремонтом и производством тентов для грузовиков, палаток и ПВХ в Польше.

1.3. Необходимые данные:

Название компании(человека)

Номера телефонов

Email адреса

Веб-сайты (если доступны)

Социальные сети (если доступны)

1.4. Примеры сайтов для парсинга:

https://samart.pl/produkcja-plandek-cennik/

https://nowydostawczy.pl/strefa-wiedzy/zabudowa-typu-plandeka-czym-sie-charakteryzuje

http://www.uniplan.pl/

Задача 2: Парсинг данных о рекламных агентствах и компаниях в Польше.

2.1. Источник данных: Google.

2.2. Цель парсинга: Собрать информацию о рекламных агентствах и компаниях в Польше.

2.3. Необходимые данные:

Название компании

Номера телефонов

Email адреса

Веб-сайты (если доступны)

Социальные сети (если доступны)

2.4. Примеры сайтов для парсинга:

https://samart.pl/

Задача 3: Парсинг данных о логистических фирмах в Польше.

3.1. Источник данных: Google.

3.2. Цель парсинга: Собрать информацию о логистических фирмах в Польше.

3.3. Необходимые данные:

Название компании

Номера телефонов

Email адреса

Веб-сайты (если доступны)

Социальные сети (если доступны)

3.4. Примеры сайтов для парсинга:

http://margotransport.pl/

https://www.donedeliveries.com/

Общие требования к парсингу:

4.1. Локация: Парсинг должен осуществляться исключительно по Польше.

4.2. Инструменты парсинга: Предпочтительно использовать Google для парсинга. В случае использования Facebook, данные должны быть собраны в отдельной таблице.

4.3. Порядок сохранения данных: Данные должны быть сохранены в удобном для дальнейшей обработки формате, в таблицу Excel.

4.4. Обновление данных: Парсинг может быть запущен с периодичностью для обновления информации.

4.5. Количество записей: Ожидается собрать как можно больше данных, но точное количество записей не фиксировано.

4.6. Качество данных: Собранные данные должны быть максимально актуальными и точными.

4.7. Сайты, использованные в качестве примеров в данном ТЗ, не засчитываются в счёт выполнения задания.