Парсинг по компаниям и людям в Польше

Мобильное приложение - социальная сеть. Нужно составить стратегию продвижения и ее реализовать. Задействовать максимально эффективные каналы
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Задача 1: Парсинг данных о компаниях и людей, занимающихся ремонтом и производством тентов для грузовиков, палаток и ПВХ в Польше.
1.1. Источник данных: Google.
1.2. Цель парсинга: Собрать информацию о компаниях, занимающихся ремонтом и производством тентов для грузовиков, палаток и ПВХ в Польше.
1.3. Необходимые данные:
Название компании(человека)
Номера телефонов
Email адреса
Веб-сайты (если доступны)
Социальные сети (если доступны)
1.4. Примеры сайтов для парсинга:
https://samart.pl/produkcja-plandek-cennik/
https://nowydostawczy.pl/strefa-wiedzy/zabudowa-typu-plandeka-czym-sie-charakteryzuje
Задача 2: Парсинг данных о рекламных агентствах и компаниях в Польше.
2.1. Источник данных: Google.
2.2. Цель парсинга: Собрать информацию о рекламных агентствах и компаниях в Польше.
2.3. Необходимые данные:
Название компании
Номера телефонов
Email адреса
Веб-сайты (если доступны)
Социальные сети (если доступны)
2.4. Примеры сайтов для парсинга:
Задача 3: Парсинг данных о логистических фирмах в Польше.
3.1. Источник данных: Google.
3.2. Цель парсинга: Собрать информацию о логистических фирмах в Польше.
3.3. Необходимые данные:
Название компании
Номера телефонов
Email адреса
Веб-сайты (если доступны)
Социальные сети (если доступны)
3.4. Примеры сайтов для парсинга:
https://www.donedeliveries.com/
Общие требования к парсингу:
4.1. Локация: Парсинг должен осуществляться исключительно по Польше.
4.2. Инструменты парсинга: Предпочтительно использовать Google для парсинга. В случае использования Facebook, данные должны быть собраны в отдельной таблице.
4.3. Порядок сохранения данных: Данные должны быть сохранены в удобном для дальнейшей обработки формате, в таблицу Excel.
4.4. Обновление данных: Парсинг может быть запущен с периодичностью для обновления информации.
4.5. Количество записей: Ожидается собрать как можно больше данных, но точное количество записей не фиксировано.
4.6. Качество данных: Собранные данные должны быть максимально актуальными и точными.
4.7. Сайты, использованные в качестве примеров в данном ТЗ, не засчитываются в счёт выполнения задания.
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