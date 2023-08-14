Збір лід-форм

Маркетинговый анализЗакрыт2 заявки7 просмотров
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Ціль:

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Збір лід-форм на 4 послуги:

Тимчасове зберігання речей – 250 грн/міс

Зберігання речей – 1 м2 – 450 грн/міс

Зберігання речей – 2 м2 – 800 грн/міс

Зберігання меблів – 5 м2 – 1900 грн/міс

 

Завдання:

-Підготувати контент;

-Виділити аудиторії;

-Запустити рекламні компанії.

 

Цільова аудиторія:

Мешканці Києва та Київської області (райони прилеглі до Оболоні), які бажають вирішити питання зберігання своїх речей, не захаращуючи квартиру. Особливо це актуально для власників невеликих житлових площ, на тлі популяризації смарт квартир та будівництва нових мікрорайонів. Заміна балкону, гаражі, чердака.

 

Приклад креативів конкурентів:

Звільніть місце для життя

Зберігаємо ваші речі

Правильне зберігання ваших речей

Просте зберігання ваших речей

Живіть вдома, а не на складі

 

 

Конкуренти:

 

https://skladovka.ua

 

https://minisklad24.ua

 

https://stolichnyi.kiev.ua

 

https://selfstorage.ua

4 месяца назад
gaal69
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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