Есть максимально быстрый и удобный впн сервис в России. Нужно продумать максимально эффективный рекламный ход, потому что это очень актуально. Нужно привезти максимально платежоспособных людей, но при этом мы даем максимально грамотный продукт за который ...
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Ціль:
Оцінити популярність сервісу.
Збір лід-форм на 4 послуги:
Тимчасове зберігання речей – 250 грн/міс
Зберігання речей – 1 м2 – 450 грн/міс
Зберігання речей – 2 м2 – 800 грн/міс
Зберігання меблів – 5 м2 – 1900 грн/міс
Завдання:
-Підготувати контент;
-Виділити аудиторії;
-Запустити рекламні компанії.
Цільова аудиторія:
Мешканці Києва та Київської області (райони прилеглі до Оболоні), які бажають вирішити питання зберігання своїх речей, не захаращуючи квартиру. Особливо це актуально для власників невеликих житлових площ, на тлі популяризації смарт квартир та будівництва нових мікрорайонів. Заміна балкону, гаражі, чердака.
Приклад креативів конкурентів:
Звільніть місце для життя
Зберігаємо ваші речі
Правильне зберігання ваших речей
Просте зберігання ваших речей
Живіть вдома, а не на складі
Конкуренти:
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