Доработать концепцию-упаковку для лендинга (IT, автоматизация бизнеса)

Доброго времени.

Тематика: IT, услуги автоматизация бизнес-процессов (RPA, BPM, IPA)

Тип сайта: одностраничный (лендинг)

ЦА: сегмент B2B (малые и средние компании)

География: Украина, Польша

Задача. На основе текущего документа нужно доработать "упаковку" и продумать лид магниты для лендинга. Еще сделать ТЗ для дизайнера, т.е. все детально расписать, что бы он мог взять этот документ и сделать по нему дизайн (и не задавать кучу вопросов, как сейчас). Так же нужно учесть в что бы все блоки могли правильно/корректно адаптироваться под мобильные устройства (рабоать без ховера на элементы).

По возможности (желательно, но не обязательно) сделать макет/скетч интерфейса.