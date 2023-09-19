Доработать концепцию-упаковку для лендинга (IT, автоматизация бизнеса)

$105
Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка10 просмотров
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Доброго времени.

Тематика: IT, услуги автоматизация бизнес-процессов (RPA, BPM, IPA)
Тип сайта:  одностраничный (лендинг)
ЦА:  сегмент B2B (малые и средние компании)
География: Украина, Польша

Задача. На основе текущего документа нужно доработать "упаковку" и продумать лид магниты для лендинга.  Еще сделать ТЗ для дизайнера, т.е.  все детально расписать, что бы он мог взять этот документ и сделать по нему дизайн (и не задавать кучу вопросов, как сейчас). Так же нужно учесть в что бы все блоки могли правильно/корректно адаптироваться под мобильные устройства (рабоать без ховера на элементы).

По возможности (желательно, но не обязательно) сделать макет/скетч интерфейса.

2 месяца назад
hejiha4516v1zwco
Подколодный 
26 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад