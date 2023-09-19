Мы в поиске Маркетолога для выполнения задачи по исследованию рынка для проекта bestkrill.com.ua (krillkultura.ua/en/) Ниша - продажа крилевого жира. Детали задания в прикрепленном файле.
Доработать концепцию-упаковку для лендинга (IT, автоматизация бизнеса)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Тематика: IT, услуги автоматизация бизнес-процессов (RPA, BPM, IPA)
Тип сайта: одностраничный (лендинг)
ЦА: сегмент B2B (малые и средние компании)
География: Украина, Польша
Задача. На основе текущего документа нужно доработать "упаковку" и продумать лид магниты для лендинга. Еще сделать ТЗ для дизайнера, т.е. все детально расписать, что бы он мог взять этот документ и сделать по нему дизайн (и не задавать кучу вопросов, как сейчас). Так же нужно учесть в что бы все блоки могли правильно/корректно адаптироваться под мобильные устройства (рабоать без ховера на элементы).
По возможности (желательно, но не обязательно) сделать макет/скетч интерфейса.
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