Настроить продающий лендинг (строительная тематика)

Маркетинговый анализЗакрыт7 заявок19 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть лендинг.

Есть трафик с гугл адвордс до 1250 переходов.

Конверсии в заявки нет.

Необходимо предложить измения в тексты, визуальную составляющую и т.п.

Лендинг должен генерировать заявки.

2 месяца назад
5NUM
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад