Настроить продающий лендинг (строительная тематика)

Найти 40 лидеров мнений, кто мог бы записать обзор о realiste.ai для своей целевой аудитории (платно или бесплатно - не важно. Страна не важна), с целью поиска инвесторов в недвижимость UAE. ...
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Есть лендинг.
Есть трафик с гугл адвордс до 1250 переходов.
Конверсии в заявки нет.
Необходимо предложить измения в тексты, визуальную составляющую и т.п.
Лендинг должен генерировать заявки.
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