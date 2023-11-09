Под несколько продуктов нужен маркетинговый план, включающий в себя стратегию распаковки каждого продукта /сервиса. Также интересует сопровождение, как оценка со стороны насколько точно мы выполняем написанную вами стратегию.

Ожидаем план распаковки с источниками где и что делать, статьями (с ТЗ для копирайтера), темами для стримов, составление плана постов в соц сети и т.д.

Рынок: украино - русскоязычная Европа /Балтика / ближний Восток

Тема: ЗОЖ, йога, медитация, ретриты

Специалистов моложе 25 лет прошу не откликаться, мы целим в аудиторию 25 - 50 лет, соответственно и маркетолого должен "понимать запрос" этой ЦА.

Примеры работ прошу скидывать сразу в вашем предложении.