Анализ конкурентов по телефону

$200
Маркетинговый анализЗакрыт4 заявки15 просмотров
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Мы ищем того, кто поможет нам провести анализ конкурентов путем прозвона и сбора информации о их продуктах, услугах и стратегиях. Эта задача позволит нам лучше понять рынок и принимать более обоснованные решения.
Условия:

Кандидат будет оплачен за каждый успешно завершенный звонок и за предоставление информации согласно критериям, которые мы укажем.

Кандидат должен вести записи о каждом звонке, включая полученную информацию и дату/время звонка.

Оплата будет рассчитана на основе количества успешно завершенных звонков и предоставленной информации. Мы предлагаем конкурентную ставку, которая будет обсуждаться с кандидатом.

Требования к кандидату:

Опыт работы с телефонными опросами и сбором информации.

Отличные коммуникативные навыки и способность вести диалоги с представителями конкурентов.

Ответственность и точность в документировании полученной информации.

Мы ожидаем работать с профессионалом, готовым помочь нам получить ценную информацию о конкурентном рынке.

2 месяца назад
guest_1698403735027
Беларусь
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад