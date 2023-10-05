Анализ конкурентов по телефону

Нужна помощь по работе в R Studio, довольно срочно, желательно сделать в течение 22 октября, т.к. в понедельник 22/10 уже надо все сдать после обеда. Спасибо всем, кто откликнется! Кратко о задаче. Работа на ...
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Мы ищем того, кто поможет нам провести анализ конкурентов путем прозвона и сбора информации о их продуктах, услугах и стратегиях. Эта задача позволит нам лучше понять рынок и принимать более обоснованные решения.
Условия:
Кандидат будет оплачен за каждый успешно завершенный звонок и за предоставление информации согласно критериям, которые мы укажем.
Кандидат должен вести записи о каждом звонке, включая полученную информацию и дату/время звонка.
Оплата будет рассчитана на основе количества успешно завершенных звонков и предоставленной информации. Мы предлагаем конкурентную ставку, которая будет обсуждаться с кандидатом.
Требования к кандидату:
Опыт работы с телефонными опросами и сбором информации.
Отличные коммуникативные навыки и способность вести диалоги с представителями конкурентов.
Ответственность и точность в документировании полученной информации.
Мы ожидаем работать с профессионалом, готовым помочь нам получить ценную информацию о конкурентном рынке.
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