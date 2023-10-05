Анализ конкурентов по телефону

Мы ищем того, кто поможет нам провести анализ конкурентов путем прозвона и сбора информации о их продуктах, услугах и стратегиях. Эта задача позволит нам лучше понять рынок и принимать более обоснованные решения.

Условия:

Кандидат будет оплачен за каждый успешно завершенный звонок и за предоставление информации согласно критериям, которые мы укажем.

Кандидат должен вести записи о каждом звонке, включая полученную информацию и дату/время звонка.

Оплата будет рассчитана на основе количества успешно завершенных звонков и предоставленной информации. Мы предлагаем конкурентную ставку, которая будет обсуждаться с кандидатом.

Требования к кандидату:

Опыт работы с телефонными опросами и сбором информации.

Отличные коммуникативные навыки и способность вести диалоги с представителями конкурентов.

Ответственность и точность в документировании полученной информации.

Мы ожидаем работать с профессионалом, готовым помочь нам получить ценную информацию о конкурентном рынке.