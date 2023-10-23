Создание продающего сайта

Мы ищем того, кто поможет нам провести анализ конкурентов путем прозвона и сбора информации о их продуктах, услугах и стратегиях. Эта задача позволит нам лучше понять рынок и принимать более обоснованные решения. Условия: Кандидат ...
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Добрый день, требуется сопровождение марекетолога
1) товар оборудование для воздушного отопления
2) услуга вентиляция под ключ
3) производство воздуховодов
рынки сбыта
сайт,
маркетплейсы
, инстаграм.
1) нужно видение маркетолога что должно быть на сайте
отопление тепловентиляторы VOLCANO
вентиляция подключ
производство воздуховодов
2) как оформлять товары на маркетплейсе. воздушное отопление VOLCANO
3) есть ли смысл вести эту страницу в инстаграм, клиенты 95% физлица
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