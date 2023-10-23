Создание продающего сайта

Маркетинговый анализЗакрыт5 заявок24 просмотра
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Добрый день, требуется сопровождение марекетолога

1) товар оборудование для воздушного отопления

2) услуга вентиляция под ключ

3) производство воздуховодов

рынки сбыта

сайт,

маркетплейсы

, инстаграм.

primovent.kz

1) нужно видение маркетолога что должно быть на сайте

отопление тепловентиляторы VOLCANO

вентиляция подключ

производство воздуховодов

2) как оформлять товары на маркетплейсе. воздушное отопление VOLCANO

3) есть ли смысл вести эту страницу в инстаграм, клиенты 95% физлица

2 месяца назад
guest_1695190492716
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад