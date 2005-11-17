Всем привет! Есть телеграмм канал про продуктовый дизайн Вводные: 10к подписчиков, охваты примерно 30% от аудитории, нет четкого контент плана. Хочется в ближайшие пол года сделать запуск курса Что входит в стратегию: анализ ...
Разработать кейс\схему для привлечения новых клиентов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Расширяем проект, нужны новые клиенты для сайта. Тематика дейтинг.
ЦА: англоязычные мужчины от 20 до 60 лет.
Нужна четкая и рабочая схема по привлечению.
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