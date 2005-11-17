Разработать кейс\схему для привлечения новых клиентов

$700
Маркетинговый анализЗакрыт2 заявки15 просмотров
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Расширяем проект, нужны новые клиенты для сайта. Тематика дейтинг.
ЦА: англоязычные мужчины от 20 до 60 лет.

Нужна четкая и рабочая схема по привлечению.

18 дней назад
ChatCrafters
Владимир 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
9 дней назад