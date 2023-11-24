ОЗОН: создание карточек через шаблон таблицу, добавление товаров в РК

1. загрузка через эксель-шаблон товаров, 8-16 штук за раз однотипных с небольшими изменениями в характеристиках, чтобы озон пропустил и не посчитал за дубли.

выставление остатка



2. создание РК "продвижение в поиске" с этими товарами и выставление конкурентной ставки.



3. повторить много раз п.1 и п.2