Перевести формулы из ворд в Эксель

задать формулы с 3.1 по 3.14 в шаблон с названием "приложение" в эксель, а также надо по исходных данным которые даны в приложении с 1 по 4 построить зависимости кривых упрочнения см. примеры рис. 3.2 и 3.3, пример расчета по формулам есть на стр. 1 и 2 в пособии