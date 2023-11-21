Перевести формулы из ворд в Эксель

необходимо сделать лабораторную работу по теории алгоритмов. Делать только 27 вариант. Оригинальность работы не имеет значения. Писать на любом языке программирования,но желательно на с/с++ или Пайтон.
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задать формулы с 3.1 по 3.14 в шаблон с названием "приложение" в эксель, а также надо по исходных данным которые даны в приложении с 1 по 4 построить зависимости кривых упрочнения см. примеры рис. 3.2 и 3.3, пример расчета по формулам есть на стр. 1 и 2 в пособии
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