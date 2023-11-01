Не сложная практическая работа по Системному анализу

В соответствии с тематикой "WEB разработка" необходимо выполнить следующие темы: с 1 по 6, которые вы можете увидеть в приложенном файле, также как и методические указания.

Оформление работы роли не играет, главное, чтобы не было каши и сборной солянки.

Также предоставить источники и исходное представление данных (url и т.д.)