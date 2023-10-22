Лёгкая работа

нужна 1с для сервера многопользовательская... не совсем правильная)))... с инструкцией по установке или помощь в установке...Версия 8.3.19.1264 или рядом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать несколько лабораторных работ которые по словам препода делаются за 20 минут
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