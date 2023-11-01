Основы системного анализа решить задачи под номером 20 .

Потрібно виконати 2 лаб.роб. на [b]python 3 + Flask/FastApi[/b] В коді залишити коментарі які вказують на основні пункти завдання [b]Лаб. роб. № 1[/b] Завдання: [list][*]створити програмний продукт на зручній та звичній для Вас технології;[*]визначити та вміти пояснити основні ...