Здравствуйте! Необходимо оцифровать топографическую карту (обвести топознаки) в программе Geoplan6. Карту прилагаю
Основы системного анализа решить задачи под номером 20 .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предварительный просмотр файла 1.1 Постановка задачи и метод решения.pdf
1.1 Постановка задачи и метод решения.pdf
182 KB
Предварительный просмотр файла 1.2 Задания.pdf
1.2 Задания.pdf
184 KB
Предварительный просмотр файла 2.1 Постановка задачи и метод решения.pdf
2.1 Постановка задачи и Предварительный просмотр файла 2.2 Задания.pdf
2.2 Задания.pdf
139 KBметод решения.pdf
238 KB
Предварительный просмотр файла 3.1 Постановка задачи и метод решения.pdf
3.1 Постановка задачи и метод решения.pdf
197 KBПредварительный просмотр файла 3.2 Задания.pdf
3.2 Задания.pdf
120 KB
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