Викона лабораторну роботу по mathcad

Лабораторные работыЗакрыт4 заявки53 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Варіант №2 (Бруч Максим Андрійович)

2 месяца назад
guest_1697997490476
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Консультация (прикладной вопрос по opencv)

    Приветствую. Требуется консультация по возможным методам решения специфической задачи средствами opencv. Детали в ЛС. От консультанта ожидаю наличия подтвержденного опыта в этой области. Формат - skype/tg/google meet, 1-2 созвона, 30-45 минут ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Добавить уравнения вращения в математическую модель движения

    Имеется математическая модель орбитального движения космического корабля Союз-ТМА (проект Visual Studio, C++11), в которой реализованы уравнения для координат КА (x, y, z), его скоростей (Vx, Vy, Vz) и массы КА. Необходимо добавить уравнения вращения, что бы ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Сделать русскоязычную нейросеть в формате локального чата

    Формат взаимодействия с программой: закрытый чат (без использования сторонних сервисов) Чистый текстовый интерфейс без UI Возможно использовать Python API OpenAI ChatGPT для его дообучения путём загрузки собсвенного dataset Команды: ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Автоматизация процессов с помощью тг бота

    $40

    Тз Придётся работать с Марзбан панелью, для V2ray требуется создать телеграмм бота который будет подключен к панели , при создании юзераа в панели , бот отдельно помещал , данные юзера на гугл ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium

    $200

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Тех. консультация: Потоковый парсинг / Складирование / Обработка инфор

    Интересует техническая консультация для новостного сайта. Перед проектом стоит задача: Ежечастно сбор свежих новостей с 300+ источников Сладирование новостей до момента их обработки Автоматически отсекать неподходящие новости по правилам Обработка/рерайт ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Сделать программу с применением технологии .Net и базы данных

    Необходимо разработать автоматизированную систему общепита. С применением базы данных (MySql, Sql Server) Система базы данных будет состоять из трёх основных компонентов. Склад и кухня: создание технологических карт, расчет себестоимости, учет остатков и списаний, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Лаунчер на C#

    $20

    Имеется рабочий лаунчер на С# необходимо сделать возможность загрузки обновления с сервера Пишите цены

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Создание бота для телеграмма

    Нужен бот, способній выдавать залитую инфу по разделам пример бота: https://t.me/ch_drawing_bot, сторонние апи не используются, исключительно текстовій /ссілочній формат, с возможностью перезалива, желательно на платформе ТГ (не скриптом и не отдельно запускаемым кодом, можно при ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Необходимо разработать бот на Python для Telegram

    $1000

    Бот должен принимать серверные ошибки а также пользовательские  обращения.  Бот должен быть интегрирован с сервисами обработки ошибок и иметь административную панель для управления. Подробное ТЗ предоставлю.

    Python
    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    месяц назад