Оцифровка карты в программе Geoplan6

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Здравствуйте! Необходимо оцифровать топографическую карту (обвести топознаки) в программе Geoplan6. Карту прилагаю

месяц назад
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