Безопасность жизнедеятельности

Потрібно виконати 2 лаб.роб. на [b]python 3 + Flask/FastApi[/b] В коді залишити коментарі які вказують на основні пункти завдання [b]Лаб. роб. № 1[/b] Завдання: [list][*]створити програмний продукт на зручній та звичній для Вас технології;[*]визначити та вміти пояснити основні ...
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Выполнить лабораторную работу. Срок сдачи 05.11 в 20.00.
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