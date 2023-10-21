Лабораторная работа C++

Лабораторные работыЗакрыт1 заявка40 просмотров
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Курс по параллельному программированию. Суть лабораторной в чтении файла в многопоточном режиме с применением различных библиотек. Всего есть порядка 10 пунктов, каждый оплачивается отдельно. Задачи несложные. Если Вам знакомы термины со скриншотов, пишите в лс.

2 месяца назад
supermartweb
Максим 
22 годаАзербайджан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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