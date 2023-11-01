Двухфакторная аутентификация в 1С

$20
Лабораторные работыЗакрыт1 заявка16 просмотров
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Здравствуйте, мне нужна помощь с практической работой по 1с.
Сделать надо до 14 ноября
Суть в том, что нужно создать в моей БД вход в систему через эмуляцию аппарата двухфакторной аутентификации.
Краткое описание алгоритма: Новый пользователь входит в систему с именем "ТекущийПользователь" без пароля. В этом случае нового пользователя система перенаправляет на форму регистрации.
Все коды и формы созданны вроде бы верно, но почему-то когда я вхожу под именем "ТекущийПользователь" или под уже зарегистрированным в БД именем ни одна из форм авторизации не открывается, просто перебрасывает сразу в базу данных.
Саму лабораторную и БД я прикрепила, пароля там нет
месяц назад
guest_1699616349734
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад
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