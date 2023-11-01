Двухфакторная аутентификация в 1С

Предварительный просмотр файла 1.1 Постановка задачи и метод решения.pdf 1.1 Постановка задачи и метод решения.pdf 182 KB Предварительный просмотр файла 1.2 Задания.pdf 1.2 Задания.pdf 184 KB ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, мне нужна помощь с практической работой по 1с.
Сделать надо до 14 ноября
Суть в том, что нужно создать в моей БД вход в систему через эмуляцию аппарата двухфакторной аутентификации.
Краткое описание алгоритма: Новый пользователь входит в систему с именем "ТекущийПользователь" без пароля. В этом случае нового пользователя система перенаправляет на форму регистрации.
Все коды и формы созданны вроде бы верно, но почему-то когда я вхожу под именем "ТекущийПользователь" или под уже зарегистрированным в БД именем ни одна из форм авторизации не открывается, просто перебрасывает сразу в базу данных.
Саму лабораторную и БД я прикрепила, пароля там нет
- Похожие заказы
- $15Лабораторные работынет заявокЗакрыт13 дней назад
Здравствуйте! Необходимо оцифровать топографическую карту (обвести топознаки) в программе Geoplan6. Карту прилагаюЛабораторные работынет заявокЗакрыт13 дней назад
Выполнить лабораторную работу. Срок сдачи 05.11 в 20.00.Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $5
Потрібно виконати 2 лаб.роб. на [b]python 3 + Flask/FastApi[/b] В коді залишити коментарі які вказують на основні пункти завдання [b]Лаб. роб. № 1[/b] Завдання: [list][*]створити програмний продукт на зручній та звичній для Вас технології;[*]визначити та вміти пояснити основні ...Лабораторные работы2 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо сделать 4 лабораторные и 1 контрольную по системному анализу и машинному моделированию. Сделать необходимо исходя из заданий и требований, находящихся внутри каждого файла. Номер по списку и вариант №14. Просьба указывать точную сумму за ...Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт22 дня назад
- $10
Нужно выполнить лабораторную работу, задание находиться в файлеЛабораторные работы4 заявкиЗакрыт22 дня назад
Необходимо сделать 4 лабораторные и 1 контрольную по системному анализу и машинному моделированию. Сделать необходимо исходя из заданий и требований, находящихся внутри каждого файла. Вариант №14Лабораторные работынет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется выполнить лабораторную работу, задание находится в файлеЛабораторные работы1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $25
Требуется сделать несколько лабораторных работ которые по словам препода делаются за 20 минутЛабораторные работы18 заявокЗакрытмесяц назад
До 11 ноября выполнить 5 лабораторных работ на С с подробными комментариями, остальной материал отправлю личноЛабораторные работы6 заявокЗакрытмесяц назад