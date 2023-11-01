Двухфакторная аутентификация в 1С

Сделать надо до 14 ноября

Суть в том, что нужно создать в моей БД вход в систему через эмуляцию аппарата двухфакторной аутентификации.

Краткое описание алгоритма: Новый пользователь входит в систему с именем "ТекущийПользователь" без пароля. В этом случае нового пользователя система перенаправляет на форму регистрации.

Все коды и формы созданны вроде бы верно, но почему-то когда я вхожу под именем "ТекущийПользователь" или под уже зарегистрированным в БД именем ни одна из форм авторизации не открывается, просто перебрасывает сразу в базу данных.

Саму лабораторную и БД я прикрепила, пароля там нет