Лабораторні на Python (2.5$/шт)

$5
Лабораторные работыЗакрыт2 заявки29 просмотров
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Потрібно виконати 2 лаб.роб. на python 3 + Flask/FastApi

В коді залишити коментарі які вказують на основні пункти завдання

Лаб. роб. № 1

Завдання:

  • створити програмний продукт на зручній та звичній для Вас технології;
  • визначити та вміти пояснити основні поняття архітектурного шаблону використаного Вами;
  • провести аналіз використаної архітектури вашого проекту на недоліки;
  • розказати про використані в програмі відношення (успадкування, реалізація, агрегація, композиція, асоціація)
визначити, які парадигми програмування підтримує ваша технологія, зокрема і Ваша програма.

Лаб. роб. № 2

Завдання:

  • Створити програмний продукт архітектурного шаблону «Model-View-Controller». Технологію, мову програмування та середовище розробки вибрати за своїм бажанням. (Повинен бути якийсь мінімальний проект який покаже архітектуру шаблону)
Python
2 месяца назад
guest_1699031832623
Украина
2 месяца в сервисе
Был
5 дней назад