Нужно выполнить лабораторную работу(чертеж+расчеты).

$3
Лабораторные работыЗакрытнет заявок11 просмотров
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Предмет: Розкриття і підготовка родовищ корисних копалин.
Чертеж необходимо выполнить в автокаде.
цена договорная (но не намного)

месяц назад
guest_1700511412723
Украина
месяц в сервисе
Была
15 дней назад
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