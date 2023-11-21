Написать простые программы на С

Здравствуйте, мне нужна помощь с практической работой по 1с. Сделать надо до 14 ноября Суть в том, что нужно создать в моей БД вход в систему через эмуляцию аппарата двухфакторной аутентификации. Краткое описание алгоритма: Новый пользователь входит в ...