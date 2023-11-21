Написать простые программы на С

Лабораторные работыОткрыт5 заявок33 просмотра
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Написать простые программы на языке С (пример x^2+px+q=0.) и оформить как отчет. Задание для института необходимо сделать
Вариант К

25 дней назад
Дмитрий
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