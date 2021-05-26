PaPeony

Ася PaPeony

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
интернет магазин детской одежды

Интернет магазин детской одежды Pa Peony

papeony.com

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Улучшение действующего сайта на Shopify

    Требуется помощь в улучшении действующего сайта детской одежды на платформе Shopify. Необходимы изменения в дизайне, настройка UI/UX, подбор нового шаблона, адаптация для международных продаж и добавление необходимых приложений из App Store. Ожидается профессиональный подход и опыт работы с Shopify.

    Дизайн сайтовShopifyUI/UX
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • Создание рекламы

    Необходимо разработать динамический рекламный визуал для таргетинговой рекламы в Facebook и Instagram. Используйте материалы бренда детской одежды Pa Peony. Обязательны примеры работ в аналогичной тематике и знание необходимых форматов для успешного таргетинга.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта (интернет магазин детской одежды) на Shopify

    Подбор, установка и настройка подходящих модулей из AppStore Shopify: 1) Pop UP с возможностью отправить скидку за регистрацию на эл. почту после заполнения 2) Wish List 3) Программа отзывов о товаре ...

    Shopify
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад