Требуется помощь в улучшении действующего сайта детской одежды на платформе Shopify. Необходимы изменения в дизайне, настройка UI/UX, подбор нового шаблона, адаптация для международных продаж и добавление необходимых приложений из App Store. Ожидается профессиональный подход и опыт работы с Shopify.
интернет магазин детской одежды
Интернет магазин детской одежды Pa Peony
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрытгод назад
Необходимо разработать динамический рекламный визуал для таргетинговой рекламы в Facebook и Instagram. Используйте материалы бренда детской одежды Pa Peony. Обязательны примеры работ в аналогичной тематике и знание необходимых форматов для успешного таргетинга.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт2 года назад
Подбор, установка и настройка подходящих модулей из AppStore Shopify: 1) Pop UP с возможностью отправить скидку за регистрацию на эл. почту после заполнения 2) Wish List 3) Программа отзывов о товаре ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад