Требуется помощь в улучшении действующего сайта детской одежды на платформе Shopify. Необходимы изменения в дизайне, настройка UI/UX, подбор нового шаблона, адаптация для международных продаж и добавление необходимых приложений из App Store. Ожидается профессиональный подход и опыт работы с Shopify.