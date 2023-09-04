Переделать и привести в порядок - спарсиный сайт на OpenCart

$500
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок30 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть спарсиный и установленный сайт на Opencart - необходимо поменять Лого, иконки, фото галереи, тексты, карточки и т.д. Вообщем работа не на один день, поэтому оговариваем з/п по конкретным обьёмам в дальнейшем если вы остаётесь на поддержке интернет-магазина будете получать процент с каждой продажи. Вообщем нужен администратор на постоянной основе. Товар не копеечный пользуется спросом + мы производители большего из того что представленно в интернет-магазине. Ссылку на интернет-магазин кидаю в личном сообщении.

OpenCart
4 месяца назад
chepa79
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад