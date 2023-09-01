Генерация сертификата

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка13 просмотров
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Необходимо создать страничку с полями для генерации ПДФ сертификата.

4 месяца назад
arinov
38 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
ksafreelance
Сергей 
26 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$45
2 дня
RUBUSDT
Отличный исполнитель! Все как и в прошлый раз быстро и профессионально! Надеюсь на дальнейшее и плодотворное сотрудничество
Отличный заказчик, сотрудничаем второй раз без безопасных сделок, оплата в срок даже с авансом) Четкое ТЗ, постоянно на связи. Побольше бы таких заказчиков!)))