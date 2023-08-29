Регистрация в справочниках 250 шт

$17
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок33 просмотра
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Есть новый сайт - нужно зарегистрировать его в справочниках 250 шт, заполнив (контактные данные, логотип, описание, список услуг)

Отчетом выполненной работы - будет являться 250 ссылок на профиль компании на этой площадке.

4 месяца назад
whoiam13
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад