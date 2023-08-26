Ищу помощника руководителя            

Молодой, но амбициозный проект, хочет вырасти в несколько раз. Для этого нам требуется талантливый помощник, который будет нам помогать с этим ростом.

Задачи:

- помогать в развитии и запуске наших проектов

- поиск персонала (по мере роста проектов)

- помогать нам масштабироваться

- писать инструкции и рекламенты для персонала

- следить за проектами и координировать работу администраторов

- составлять чек листы по темам, которые скажет руководитель

- создавать подписные лендиги на купленном нами платном плагине конструкторе

- записывать видео инструкции (скринкасты) с экрана для персонала

- выполнять личные поручения руководителя

(поручений пока не так много я буду давать вам определенную задачу и ваша задача ее выполнить)

Умения и навыки:

- как таковых особых знаний и умений не требуется, разве что умение работать в интернете и находить нужную информацию в случае необходимости. Всему остальному научим.

Тип занятости: удаленная-неполная или удаленная-частичная

Оплата: 5000 руб. начинаем с этой суммы. В дальнейшем по мере роста нагрузки и доходности наших проектов ваш заработок так же будет расти.

P/S: Для начала работы дам несколько тестовых заданий в работу, которые так же оплачу, но по фиксированной сумме. Задания даю специально чтобы понять, насколько вы можете укладываться в сроки.