Ищу помощника руководителя            

наполнить информационный сайт на WordPress, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, стоимость ...
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Молодой, но амбициозный проект, хочет вырасти в несколько раз. Для этого нам требуется талантливый помощник, который будет нам помогать с этим ростом.
Задачи:
- помогать в развитии и запуске наших проектов
- поиск персонала (по мере роста проектов)
- помогать нам масштабироваться
- писать инструкции и рекламенты для персонала
- следить за проектами и координировать работу администраторов
- составлять чек листы по темам, которые скажет руководитель
- создавать подписные лендиги на купленном нами платном плагине конструкторе
- записывать видео инструкции (скринкасты) с экрана для персонала
- выполнять личные поручения руководителя
(поручений пока не так много я буду давать вам определенную задачу и ваша задача ее выполнить)
Умения и навыки:
- как таковых особых знаний и умений не требуется, разве что умение работать в интернете и находить нужную информацию в случае необходимости. Всему остальному научим.
Тип занятости: удаленная-неполная или удаленная-частичная
Оплата: 5000 руб. начинаем с этой суммы. В дальнейшем по мере роста нагрузки и доходности наших проектов ваш заработок так же будет расти.
P/S: Для начала работы дам несколько тестовых заданий в работу, которые так же оплачу, но по фиксированной сумме. Задания даю специально чтобы понять, насколько вы можете укладываться в сроки.
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