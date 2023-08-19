Написание нативно-продающих текстов на сайты для арбитража трафика

$35
Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок47 просмотров
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Мы срочно ищем человека, который умеет писать классные тексты и сюжеты. Который может надавить на боли ЦА, при этом не говоря об этом напрямую (нативно). У нас уже готовы 10 проектов для заполнения и еще на подходе.

Бюджет 35$ на проект

Спасибо!

4 месяца назад
guest_16922739106228
Турция
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад