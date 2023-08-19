Написание нативно-продающих текстов на сайты для арбитража трафика

Мы срочно ищем человека, который умеет писать классные тексты и сюжеты. Который может надавить на боли ЦА, при этом не говоря об этом напрямую (нативно). У нас уже готовы 10 проектов для заполнения и еще на подходе.



Бюджет 35$ на проект



Спасибо!