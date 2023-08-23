Наполнить сайт информацией

$1
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок76 просмотров
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наполнить информационный сайт на WordPress, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, стоимость 3 р. РФ - одна карточка, записей будет около 1000

4 месяца назад
guest_16927890359868
Молдова
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад