Парсинг интернет-магазина

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  • Рассматриваем два варианта исполнения:

    1. Настроить работу прежнего парсера: SimplePars

    2. Альтернативные варианты парсинга: свой скрипт/код

    Сайт донора сложен для парсинга, сейчас парситься 1500 товаров в сутки.

    ТЗ отправлю по запросу.

4 месяца назад
guest_16907224413093
Россия
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад