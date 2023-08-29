Парсинг интернет-магазина

Требования к исполнителю: опыт работы с woo commerce знание английского ответственность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рассматриваем два варианта исполнения:
1. Настроить работу прежнего парсера: SimplePars
2. Альтернативные варианты парсинга: свой скрипт/код
Сайт донора сложен для парсинга, сейчас парситься 1500 товаров в сутки.
ТЗ отправлю по запросу.
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