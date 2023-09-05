Ищем копирайтера в команду!

Обеспечиваем постоянный поток работы

Мгновенную оплату - от 35$ и выше за текст

Возможность карьерного роста - мы сейчас расширяемся и нам нужны новые люди

Требования:

1) Опыт работы от полугода, умение пользоваться Google Документами

2) Уделять текстам 4-5 часов в день (график обговаривается индивидуально, рассмотрим разные варианты)

3) Хорошая фантазия, быть на связи в ТГ, вносить правки в текст в ближайшее время после обратной связи

4) Возможность писать тексты объемов 8000-10000 символов

5) Выполнение тестового задания - обязательно, не оплачивается!

Наша команда создает небольшие сайты для продажи различных товаров. Основная ваша задача - писать на них один большой текст (статью, историю, интервью - в зависимости от задачи).

Этапы вашей работы:

1) Анализ страны, на которую заказан текст, сбор информации и согласование идеи.

2) Согласовываем сюжет, части текста, детали.

3) Написание статьи, согласование, внесение правок, если они будут.

4) Перевод с русского на другие языки при помощи чата GPT, искусственного интеллекта.

За тестовым заданием и дальнейшей коммуникацией по проектам - ТГ @tc_traff



Уточнить детали сотрудничества с нами, получить уверенность в нашей надежности, можно у действующего копирайтера @m_arina_m

Примеры текстов, которые мы пишем:

https://docs.google.com/document/d/1yLVmY6rsgQsejH8JCPxAYW19BaIPk3AIX4k2XcZOAv4/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1-x0BqTqqe6aXw6QGIp8Nk68nkLR2LvXmKIPKT9TUjSM/edit?usp=sharing

Сразу ознакомьтесь с форматом работы и текстами. Откликайтесь только, если уверены в том, что сможете так писать!

Ждем в команду людей, которые хотят расти и зарабатывать постоянно. Только на долгий срок сотрудничества.