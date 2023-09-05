Ищем копирайтера в команду!

Нужно опубликовать отзыв на яндекс картах Для этого у вас должен быть аккаунт от 3го уровня Пишите рассмотрим всех 200р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обеспечиваем постоянный поток работы
Мгновенную оплату - от 35$ и выше за текст
Возможность карьерного роста - мы сейчас расширяемся и нам нужны новые люди
Требования:
1) Опыт работы от полугода, умение пользоваться Google Документами
2) Уделять текстам 4-5 часов в день (график обговаривается индивидуально, рассмотрим разные варианты)
3) Хорошая фантазия, быть на связи в ТГ, вносить правки в текст в ближайшее время после обратной связи
4) Возможность писать тексты объемов 8000-10000 символов
5) Выполнение тестового задания - обязательно, не оплачивается!
Наша команда создает небольшие сайты для продажи различных товаров. Основная ваша задача - писать на них один большой текст (статью, историю, интервью - в зависимости от задачи).
Этапы вашей работы:
1) Анализ страны, на которую заказан текст, сбор информации и согласование идеи.
2) Согласовываем сюжет, части текста, детали.
3) Написание статьи, согласование, внесение правок, если они будут.
4) Перевод с русского на другие языки при помощи чата GPT, искусственного интеллекта.
За тестовым заданием и дальнейшей коммуникацией по проектам - ТГ @tc_traff
Уточнить детали сотрудничества с нами, получить уверенность в нашей надежности, можно у действующего копирайтера @m_arina_m
Примеры текстов, которые мы пишем:
https://docs.google.com/document/d/1yLVmY6rsgQsejH8JCPxAYW19BaIPk3AIX4k2XcZOAv4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-x0BqTqqe6aXw6QGIp8Nk68nkLR2LvXmKIPKT9TUjSM/edit?usp=sharing
Сразу ознакомьтесь с форматом работы и текстами. Откликайтесь только, если уверены в том, что сможете так писать!
Ждем в команду людей, которые хотят расти и зарабатывать постоянно. Только на долгий срок сотрудничества.
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