Нужен редактор и ТЗ-мейкер. Тема: цифровая техника. Знание темы обязат

Добрый день. Я ищу на постоянную основу сотрудника на сайт https://toptechnika.ru, который либо работал в теме цифровой техники (гаджеты, компьютеры и т.п.), либо это для вас любимое хобби. Чтобы я понимал, что вы в теме, опишите в несколько строчек свои предпочтения в технике и на чём они основаны.

В обязанности будет входить:

1) Редактирование готовых статей от копирайтеров. Копирайтеры грамотные и смыслят в технике, но могут допускать технические и изредка смысловые ошибки, не дорабатывать оформление статей.

2) Вычитка материалов после публикации.

3) Составление ТЗ для копирайтеров (для новых статей и обновления старых). Дам пошаговое руководство. Если вкратце: я даю ключи и модели рейтинга, вы сервисом чекаете конкурентов, формируете метатеги и структуру статьи + объединяете схожие ключи для избежания переспама.

Сейчас пишем 8-12 статей в месяц (включая обновление старых) по 15-25 000 симв. каждая, но есть необходимость выйти на объёмы побольше, в связи с чем расширяю штат.

Свои цены пусть каждый соискатель назовёт сам. Рассмотрю все адекватные предложения.



Пишите на почту:

[email protected]

либо в тг:

@toptechnika