Парсинг данных

Необходимо спарить базу аккаунтов (ссылки на аккаунты) IT фаундеров и собственников IT бизнеса из социальной сети Instagram.

Локация Украина, Польша, Германия.

Тайтлы: CEO, Founder, Owner, Co-founders, Co-owner

Ключи: IT Consulting, IT Outsourcing, IT Outstaying, Software Development, IT Development