Парсинг данных

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Необходимо спарить базу аккаунтов (ссылки на аккаунты) IT фаундеров и собственников IT бизнеса из социальной сети Instagram.

Локация Украина, Польша, Германия.

Тайтлы: CEO, Founder, Owner, Co-founders, Co-owner

Ключи: IT Consulting, IT Outsourcing, IT Outstaying, Software Development, IT Development

2 месяца назад
AnnaChernuhina
37 летУкраина
год в сервисе
Была
18 дней назад