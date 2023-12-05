Обновить joomla на сайте

$5
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки57 просмотров
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Сайт со старой версией joomla fasad-vl.ru. Нужно обновить, чтобы работал нормально. Сейчас редактор контента не работает на старой версии http://joxi.ru/l2ZRxkZhzgBBd2

Бюджет 500р. Срок Сегодня.

Кто готов, оставляйте заявку. Выбранный исполнитель получит заказ.

Joomla
11 дней назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад