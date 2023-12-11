Сделать миграцию с тестового субдомена на основной домен (wordpress)

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки20 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать миграцию с тестового субдомена на основной домен (wordpress)

WordPress
12 дней назад
smas777
36 летЛатвия
7 лет в сервисе
Была
10 дней назад
Выбранный исполнитель
ARTkuznyetsov
Олександр 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
12 дней назад
$15
1 день
UAH
Супер специалист! Профессионализм, терпение и отличная, приятная коммуникация!
Очень доволен сотрудничеством с Марией. Однозначно рекомендую.