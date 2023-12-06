нужно перезагрузить сервер ибо изменения не вступают в силу, Laravel
Администрирование и доработка существующего сайта на MODx
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Требуются мелкие доработки и правки - редактирование шаблонов, наполнение имеющимся контентом и тд.
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