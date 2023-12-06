Администрирование и доработка существующего сайта на MODx

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки38 просмотров
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Требуются мелкие доработки и правки - редактирование шаблонов, наполнение имеющимся контентом и тд.

MODX
25 дней назад
ITKaterina
Катерина 
34 годаПольша
4 месяца в сервисе
Была
день назад