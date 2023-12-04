реальный список необходимых навыков работы со следующим: • Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell ...
Запустить сайт на хостинге, перезагрузить сервер
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нужно перезагрузить сервер ибо изменения не вступают в силу, Laravel
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