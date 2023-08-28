ITKaterina

Необходимо администрирование и доработка существующего сайта на MODx. Задача включает создание шаблона для кейсов с карточками на главной странице и посадочными страницами для каждого кейса. Важно реализовать разделы FAQ, отзывы и сертификаты на страницах кейсов. Шаблон должен быть гибким для добавления новых кейсов в будущем.