ITKaterina

Катерина ITKaterina

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$30
10 баллов
2 года назад
Администрирование и доработка существующего сайта на MODx
Поддержка сайтовСоздание карточек товаров
Все круто ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!
Очень довольны сотрудничеством! Понимание с полуслова, быстрые сроки исполнения, ответственный подход! Будем работать на постоянной основе - в процессе выполнения первой задачи Андрей показал себя как специалист, которому можно доверять! От души рекомендую
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