ITKaterina

Требуются мелкие доработки существующего сайта на MODx, включая редактирование шаблонов и заполнение контентом. Ищем специалиста для выполнения правок и улучшений.
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
год назад
Требуются мелкие доработки существующего сайта на MODx, включая редактирование шаблонов и заполнение контентом. Ищем специалиста для выполнения правок и улучшений.
Необходимо администрирование и доработка существующего сайта на MODx. Задача включает создание шаблона для кейсов с карточками на главной странице и посадочными страницами для каждого кейса. Важно реализовать разделы FAQ, отзывы и сертификаты на страницах кейсов. Шаблон должен быть гибким для добавления новых кейсов в будущем.